CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Плате

Распон плата CentralSquare Technologies је од $50,388 у годишњој укупној компензацији за Tehnički pisac на доњем крају до $172,135 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније CentralSquare Technologies. Последње ажурирање: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $90.2K

Full-Stack softverski inženjer

Uspeh korisnika
$99.5K
Naučnik podataka
$102K

Operacije prihoda
$111K
Analitičar sajber bezbednosti
$96.5K
Arhitekta rešenja
$172K
Tehnički pisac
$50.4K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у CentralSquare Technologies је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $172,135. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у CentralSquare Technologies је $99,495.

