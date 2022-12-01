Direktorijum kompanija
Centiro
Centiro Plate

Plate Centiro kreću se od $7,468 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $11,831 za Naučnik Podataka na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Centiro. Poslednja izmena: 11/21/2025

Naučnik Podataka
$11.8K
Softverski Inženjer
$7.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Centiro je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $11,831. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Centiro je $9,649.

