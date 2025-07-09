Direktorijum kompanija
Centific
Plate Centific kreću se od $50,250 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $287,430 za Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Centific. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $70K

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $95K
Кастомер Сервис
$68.6K

Људски Ресурси
$50.3K
Информациони Технолог (ИТ)
$68.6K
Програм Менаџер
$287K
Технички Програм Менаџер
$80.1K
ЧПП

Den høyest betalte rollen rapportert hos Centific er Програм Менаџер at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $287,430. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Centific er $70,000.

