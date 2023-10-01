Direktorijum kompanija
Centerview Partners
Centerview Partners Plate

Medijana plate Centerview Partners je $330,000 za Investicioni Bankar . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Centerview Partners. Poslednja izmena: 11/21/2025

Investicioni Bankar
Median $330K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Centerview Partners je Investicioni Bankar sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $330,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Centerview Partners je $330,000.

