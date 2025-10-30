Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Center for Internet Security iznosi $95K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Center for Internet Security. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Center for Internet Security
Senior Software Quality Assurance Engineer
Bessemer, MI
Ukupno godišnje
$95K
Nivo
L5
Osnovna plata
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Center for Internet Security?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Center for Internet Security in United States iznosi $107,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Center for Internet Security za Softverski Inženjer poziciju in United States je $95,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Center for Internet Security

