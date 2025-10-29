Direktorijum kompanija
Cengage
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

Cengage Dizajner Proizvoda Plate

Medijana Dizajner Proizvoda kompenzacionog paketa in United States u Cengage iznosi $110K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cengage. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
Cengage
Ux Designer
Boston, MA
Ukupno godišnje
$110K
Nivo
L2
Osnovna plata
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cengage?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Dizajner Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

UKs dizajner

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Cengage in United States iznosi $115,400 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cengage za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $109,999.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cengage

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Facebook
  • Square
  • Databricks
  • Spotify
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi