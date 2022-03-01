Direktorijum kompanija
Celigo
Celigo Plate

Plate Celigo kreću se od $22,783 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг Операције na nižem nivou do $207,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Celigo. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $29.5K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $207K
Бизнис Девелопмент
$73.6K

Кастомер Саксес
$98.3K
Менаџмент Консултант
$122K
Маркетинг
$201K
Маркетинг Операције
$22.8K
Продукт Дизајнер
$62.1K
Солушн Архитекта
$59.3K
Технички Програм Менаџер
$98K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Celigo je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $207,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Celigo je $85,815.

