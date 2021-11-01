Direktorijum kompanija
Cedar
Cedar Plate

Plate Cedar kreću se od $121,000 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $235,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Cedar. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $235K
Дата Сајентист
Median $150K

Продукт Менаџер
Median $121K
Регрутер
Median $145K
Људски Ресурси
$149K
Сајберсекјурити Аналитичар
$158K
Солушн Архитекта
Median $229K
УИкс Ресерчер
$124K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Ne vidite svoj naziv pozicije?


