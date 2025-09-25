Direktorijum kompanija
Caris Life Sciences
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Caris Life Sciences Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Caris Life Sciences iznosi $130K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Caris Life Sciences. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Caris Life Sciences
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$130K
Nivo
-
Osnovna plata
$127K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Caris Life Sciences?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Caris Life Sciences in United States sits at a yearly total compensation of $189,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caris Life Sciences for the Софтверски Инжењер role in United States is $130,375.

Drugi resursi