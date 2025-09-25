Direktorijum kompanija
CarGurus
Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u CarGurus kreće se od $154K po year za Software Engineer do $272K po year za Principal Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $244K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CarGurus. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji CarGurus, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

CarGurus in United StatesのСофтверски Инжењерで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$305,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CarGurusのСофтверски Инжењер職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$238,150です。

