Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u CarGurus kreće se od $154K po year za Software Engineer do $272K po year za Principal Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $244K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CarGurus. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji CarGurus, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)