Prosečna Продукт Дизајн Менаџер ukupna kompenzacija in United States u CarGurus kreće se od $184K do $262K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CarGurus. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$209K - $238K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$184K$209K$238K$262K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji CarGurus, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Дизајн Менаџер at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $261,960. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Продукт Дизајн Менаџер role in United States is $184,260.

