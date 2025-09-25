Direktorijum kompanija
Prosečna Маркетинг Операције ukupna kompenzacija in United States u CarGurus kreće se od $189K do $269K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CarGurus. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$216K - $253K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$189K$216K$253K$269K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji CarGurus, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najbolje plačan paket za Маркетинг Операције pri CarGurus in United States znaša letno skupno plačilo $269,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CarGurus za vlogo Маркетинг Операције in United States je $188,600.

