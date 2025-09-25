Direktorijum kompanija
CarGurus
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

CarGurus Бизнис Аналитичар Plate

Prosečna Бизнис Аналитичар ukupna kompenzacija in United States u CarGurus kreće se od $65.6K do $95.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CarGurus. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$74.4K - $86.4K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$65.6K$74.4K$86.4K$95.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Бизнис Аналитичар prijavas u CarGurus da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji CarGurus, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Бизнис Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Аналитичар poziciju u CarGurus in United States iznosi $95,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CarGurus za Бизнис Аналитичар poziciju in United States je $65,600.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CarGurus

Srodne kompanije

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi