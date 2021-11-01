Каталог Компанија
Caption Health
Caption Health Плате

Распон плата Caption Health је од $129,848 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $186,563 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Caption Health. Последње ажурирање: 8/13/2025

$160K

Poslovni analitičar
$130K
Menadžer proizvoda
$187K
Softverski inženjer
$164K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Caption Health је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $186,563. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Caption Health је $164,175.

Остали ресурси