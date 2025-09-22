Direktorijum kompanija
Capital.com
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Capital.com Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Poland u Capital.com iznosi PLN 390K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital.com. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 390K
Nivo
hidden
Osnovna plata
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Capital.com?

PLN 599K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Софтверски Инжењер ve společnosti Capital.com in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 425,925. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Capital.com pro pozici Софтверски Инжењер in Poland je PLN 363,165.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Capital.com

Srodne kompanije

  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi