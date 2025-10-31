Direktorijum kompanija
Capital One
Medijana Menadžer Projekta kompenzacionog paketa in United States u Capital One iznosi $110K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
Capital One
Project Manager
Richmond, VA
Ukupno godišnje
$110K
Nivo
L2
Osnovna plata
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Capital One?
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
Options

U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Capital One in United States iznosi $191,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Capital One za Menadžer Projekta poziciju in United States je $112,750.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Capital One

Drugi resursi