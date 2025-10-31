Direktorijum kompanija
Capital One
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Capital One Menadžer Proizvoda Plate

Menadžer Proizvoda kompenzacija in United States u Capital One kreće se od $111K po year za Associate do $523K po year za Vice President. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $191K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
Options

U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Capital One in United States iznosi $523,333 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Capital One za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $191,000.

Drugi resursi