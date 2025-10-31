Naučnik Podataka kompenzacija in United States u Capital One kreće se od $136K po year za Associate Data Scientist do $198K po year za Lead Data Scientist. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $172K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija


33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
