Capital One Naučnik Podataka Plate

Naučnik Podataka kompenzacija in United States u Capital One kreće se od $136K po year za Associate Data Scientist do $198K po year za Lead Data Scientist. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $172K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.3 % GOD 3 Tip akcija Options U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33.3 % stiče se u 1st - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stiče se u 3rd - GOD ( 33.30 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Capital One ?

Uključeni Nazivi