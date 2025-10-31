Direktorijum kompanija
Capital One
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Korporativni Razvoj

  • Sve Korporativni Razvoj plate

Capital One Korporativni Razvoj Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$98.6K - $112K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$85.9K$98.6K$112K$125K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 1 još Korporativni Razvoj prijava u Capital One da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
Options

U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Korporativni Razvoj ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korporativni Razvoj poziciju u Capital One iznosi $125,080 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Capital One za Korporativni Razvoj poziciju je $85,860.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Capital One

Srodne kompanije

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi