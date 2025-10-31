Direktorijum kompanija
Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capital One. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
Options

U kompaniji Capital One, Options su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Administrativni Asistent poziciju u Capital One in Canada iznosi CA$103,188 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Capital One za Administrativni Asistent poziciju in Canada je CA$72,680.

