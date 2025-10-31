Direktorijum kompanija
Capita
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

Capita Arhitekta Rešenja Plate

Medijana Arhitekta Rešenja kompenzacionog paketa in United Kingdom u Capita iznosi £92.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Capita. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£92.8K
Nivo
-
Osnovna plata
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Capita?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Arhitekta Rešenja ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Capita in United Kingdom iznosi £101,949 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Capita za Arhitekta Rešenja poziciju in United Kingdom je £92,846.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Capita

Srodne kompanije

  • SoFi
  • Pinterest
  • DoorDash
  • PayPal
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi