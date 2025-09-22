Direktorijum kompanija
Canoo
  Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

Canoo Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Canoo iznosi $225K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Canoo. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Canoo
Software Engineering Manager
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$225K
Nivo
1
Osnovna plata
$190K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Canoo?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Canoo, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењеринг Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Софтверски Инжењеринг Менаџер en Canoo in United States está en una compensación total anual de $321,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Canoo para el puesto de Софтверски Инжењеринг Менаџер in United States es $225,000.

Drugi resursi