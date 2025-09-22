Direktorijum kompanija
Canoo
Canoo Људски Ресурси Plate

Prosečna Људски Ресурси ukupna kompenzacija in United States u Canoo kreće se od $59.5K do $84.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Canoo. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$67.5K - $80K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$59.5K$67.5K$80K$84.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Canoo, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Људски Ресурси poziciju u Canoo in United States iznosi $84,410 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Canoo za Људски Ресурси poziciju in United States je $59,454.

Drugi resursi