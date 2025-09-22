Direktorijum kompanija
Canoo
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Хардверски Инжењер

  • Sve Хардверски Инжењер plate

Canoo Хардверски Инжењер Plate

Prosečna Хардверски Инжењер ukupna kompenzacija in United States u Canoo kreće se od $92.7K do $126K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Canoo. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$99.2K - $120K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$92.7K$99.2K$120K$126K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Хардверски Инжењер prijavas u Canoo da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Canoo, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Хардверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хардверски Инжењер poziciju u Canoo in United States iznosi $126,440 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Canoo za Хардверски Инжењер poziciju in United States je $92,650.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Canoo

Srodne kompanije

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi