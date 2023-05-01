Direktorijum kompanija
Canadian Solar
Canadian Solar Plate

Plate Canadian Solar kreću se od $68,241 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $298,500 za Правни na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Canadian Solar. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Бизнис Аналитичар
$81.6K
Дата Аналитичар
$68.2K
Правни
$299K

Машински Инжењер
$134K
ЧПП

The highest paying role reported at Canadian Solar is Правни at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian Solar is $107,963.

