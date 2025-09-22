Direktorijum kompanija
Canadian National Railway
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

Canadian National Railway Дата Сајентист Plate

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Canada u Canadian National Railway iznosi CA$137K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Canadian National Railway. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$137K
Nivo
L7
Osnovna plata
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$15.7K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Canadian National Railway?

CA$226K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Сајентист ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Дата Сајентист chez Canadian National Railway in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$141,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Canadian National Railway pour le poste Дата Сајентист in Canada est de CA$136,975.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Canadian National Railway

Srodne kompanije

  • Facebook
  • Coinbase
  • Lyft
  • Snap
  • Netflix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi