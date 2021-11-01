Каталог Компанија
Calix Плате

Распон плата Calix је од $75,891 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $271,460 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Calix. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $75.9K
Šef kabineta
$78.8K
Informatičar (IT)
$192K

Dizajner proizvoda
$186K
Menadžer proizvoda
$122K
Prodajni inženjer
$121K
Menadžer softverskog inženjerstva
$271K
Arhitekta rešenja
$176K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Calix is Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calix is $149,138.

