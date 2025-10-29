Direktorijum kompanija
California Institute of Technology
California Institute of Technology Hardverski Inženjer Plate

Medijana Hardverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u California Institute of Technology iznosi $43K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete California Institute of Technology. Poslednje ažuriranje: 10/29/2025

Medijanski paket
company icon
California Institute of Technology
Research Assistant
Pasadena, CA
Ukupno godišnje
$43K
Nivo
L2
Osnovna plata
$43K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
8 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u California Institute of Technology?
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u California Institute of Technology in United States iznosi $135,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u California Institute of Technology za Hardverski Inženjer poziciju in United States je $43,000.

Drugi resursi