Prosečna Дата Сајентист ukupna kompenzacija in United States u Calendly kreće se od $226K do $322K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Calendly. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$259K - $303K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$226K$259K$303K$322K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Дата Сајентист prijavas u Calendly da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Calendly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Дата Сајентист di Calendly in United States mencapai total kompensasi tahunan $321,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Calendly untuk posisi Дата Сајентист in United States adalah $225,500.

