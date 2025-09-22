Direktorijum kompanija
Calendly
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Кастомер Сервис

  • Sve Кастомер Сервис plate

Calendly Кастомер Сервис Plate

Prosečna Кастомер Сервис ukupna kompenzacija in United States u Calendly kreće se od $42.1K do $59.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Calendly. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$47.8K - $56.7K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$42.1K$47.8K$56.7K$59.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Кастомер Сервис prijavas u Calendly da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Calendly, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Кастомер Сервис ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

أعلى حزمة راتب لوظيفة Кастомер Сервис في Calendly in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $59,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Calendly لوظيفة Кастомер Сервис in United States هو $42,120.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Calendly

Srodne kompanije

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi