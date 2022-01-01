Direktorijum kompanija
Бајтденс Plate

Plate ByteDance kreću se od $16,519 ukupne kompenzacije godišnje za Računovođa na nižem nivou do $1,207,230 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Бајтденс. Poslednja izmena: 11/21/2025

Softverski Inženjer
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

ajOS inženjer

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Bezbednosni softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Softverski inženjer virtuelne realnosti

Advokat za programere

Naučni istraživač

Menadžer Proizvoda
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Menadžer marketinga proizvoda

Naučnik Podataka
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Dizajner Proizvoda
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UKs dizajner

KI dizajner

Prodaja
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Izvršni direktor naloga

Menadžer naloga

Rekruter
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourser

Liderstvo regruter

Tehnički regruter

Menadžer Programa
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
3-1 $584K
3-2 $794K
Menadžer Tehničkih Programa
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Ljudski Resursi
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analitičar Sajber Bezbednosti
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Poslovni Analitičar
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analitičar Podataka
1-2 $125K
2-1 $163K
Menadžer Projekta
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Menadžer Poslovnih Operacija
2-1 $167K
2-2 $208K
Poslovne Operacije
Median $235K
Poslovni Razvoj
Median $165K
Poverenje i Bezbednost
Median $118K
UX Istraživač
2-2 $237K
3-1 $296K
Menadžer Nauke o Podacima
Median $409K
Menadžer Partnera
Median $205K
Finansijski Analitičar
Median $150K
Hardverski Inženjer
Median $350K
Pravni
Median $127K

Pravni savetnik

Konsultant za Upravljanje
Median $200K
Marketing Operacije
Median $89.9K
IT Tehnolog
Median $74.1K
Operacije Prihoda
Median $120K
Arhitekta Rešenja
Median $278K

Arhitekta podataka

Klaud bezbednosni arhitekta

Računovođa
$16.5K

Tehnički računovođa

Administrativni Asistent
$49.8K
Šef Osoblja
$247K
Kopajrajter
$63.3K
Korporativni Razvoj
$233K
Korisnička Podrška
$50.5K
Uspeh Korisnika
$73.8K
Grafički Dizajner
$48.3K
Mašinski Inženjer
$286K
Optički Inženjer
$387K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$385K
Regulatorni Poslovi
$108K
Inženjer Prodaje
$65.3K
Tehnički Pisac
$129K
Ukupne Nagrade
$304K
Venture Kapitalista
$91.9K
Raspored sticanja

20%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ByteDance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 30% stiče se u 4th-GOD (7.50% kvartalno)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

35%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ByteDance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 35% stiče se u 4th-GOD (35.00% godišnje)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ByteDance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

12 month cliff and vests quarterly.

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ByteDance je Softverski Inženjer at the 4-1 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $1,207,230. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ByteDance je $209,525.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.