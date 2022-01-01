Plate ByteDance kreću se od $16,519 ukupne kompenzacije godišnje za Računovođa na nižem nivou do $1,207,230 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Бајтденс. Poslednja izmena: 11/21/2025
ajOS inženjer
Mobilni softverski inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer mašinskog učenja
Backend softverski inženjer
Ful-stek softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Bezbednosni softverski inženjer
Inženjer pouzdanosti sajta
Softverski inženjer virtuelne realnosti
Advokat za programere
Naučni istraživač
What do Product Managers even do?
Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.
20%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
30%
GOD 4
U kompaniji ByteDance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
30% stiče se u 4th-GOD (7.50% kvartalno)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
35%
GOD 4
U kompaniji ByteDance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
15% stiče se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
35% stiče se u 4th-GOD (35.00% godišnje)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji ByteDance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
12 month cliff and vests quarterly.
Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.