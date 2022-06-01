Direktorijum kompanija
Bynder
Bynder Plate

Plate Bynder kreću se od $56,013 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $158,308 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Bynder. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $70.7K

Backend softverski inženjer

Продукт Дизајнер
Median $56K
Дата Сајентист
$72K

Информациони Технолог (ИТ)
$64.7K
Маркетинг
$66.9K
Продукт Менаџер
$158K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$130K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Bynder je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $158,308. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bynder je $70,728.

Drugi resursi