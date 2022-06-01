Direktorijum kompanija
BWX Technologies
BWX Technologies Plate

Plate BWX Technologies kreću se od $84,660 ukupne kompenzacije godišnje za Mašinski Inženjer na nižem nivou do $155,876 za Menadžer Projekta na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BWX Technologies. Poslednja izmena: 11/21/2025

Mašinski Inženjer
$84.7K
Menadžer Projekta
$156K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BWX Technologies je Menadžer Projekta at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,876. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BWX Technologies je $120,268.

Drugi resursi

