Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Canada u BuildDirect kreće se od CA$103K do CA$150K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete BuildDirect. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$85.1K - $98.8K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$75K$85.1K$98.8K$109K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u BuildDirect?

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u BuildDirect in Canada iznosi CA$149,924 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BuildDirect za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$103,309.

Drugi resursi

