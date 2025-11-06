Direktorijum kompanija
Bucketplace
Bucketplace Softverski Inženjer Plate u Seoul Capital Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Seoul Capital Area u Bucketplace iznosi ₩97.73M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bucketplace. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Ukupno godišnje
₩97.73M
Nivo
L4
Osnovna plata
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Bucketplace in Seoul Capital Area iznosi ₩144,712,453 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bucketplace za Softverski Inženjer poziciju in Seoul Capital Area je ₩101,193,920.

