Direktorijum kompanija
BS&A Software
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

BS&A Software Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u BS&A Software kreće se od $53.3K do $76.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete BS&A Software. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$61.1K - $71.5K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Naučnik Podataka prijavas u BS&A Software da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u BS&A Software?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Naučnik Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u BS&A Software in United States iznosi $76,050 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BS&A Software za Naučnik Podataka poziciju in United States je $53,300.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za BS&A Software

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Square
  • Lyft
  • Coinbase
  • Google
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bsanda-software/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.