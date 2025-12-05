Direktorijum kompanija
Brown-Forman
Brown-Forman Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in Korea, South u Brown-Forman kreće se od ₩69.87M do ₩97.32M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Brown-Forman. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$52.9K - $62.4K
Korea, South
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$49.4K$52.9K$62.4K$68.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Brown-Forman?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Brown-Forman in Korea, South iznosi ₩97,322,131 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Brown-Forman za Ljudski Resursi poziciju in Korea, South je ₩69,872,299.

Drugi resursi

