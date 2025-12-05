Direktorijum kompanija
Brown-Forman
Brown-Forman Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Mexico u Brown-Forman kreće se od MX$303K do MX$424K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Brown-Forman. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$17.5K - $20.4K
Mexico
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Brown-Forman?

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Brown-Forman in Mexico iznosi MX$423,863 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Brown-Forman za Analitičar Podataka poziciju in Mexico je MX$302,759.

Drugi resursi

