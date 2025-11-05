Direktorijum kompanija
Bright Money
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater Bengaluru

Bright Money Softverski Inženjer Plate u Greater Bengaluru

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Bright Money iznosi ₹1.98M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bright Money. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.98M
Nivo
SDE 1
Osnovna plata
₹1.98M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

