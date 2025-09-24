Direktorijum kompanija
Bright Money
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Bright Money Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u Bright Money iznosi ₹2.01M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bright Money. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.01M
Nivo
SDE 1
Osnovna plata
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Bright Money?

₹13.98M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Bright Money in India sits at a yearly total compensation of ₹4,233,917. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Money for the Софтверски Инжењер role in India is ₹1,770,256.

