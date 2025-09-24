Direktorijum kompanija
Bright Horizons
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Bright Horizons Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Bright Horizons iznosi $123K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bright Horizons. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Bright Horizons
Java Developer Ii
Newton, MA
Ukupno godišnje
$123K
Nivo
2
Osnovna plata
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
14 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bright Horizons?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Bright Horizons in United States میں Софтверски Инжењер کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $150,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Bright Horizons میں Софтверски Инжењер کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $123,000 ہے۔

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bright Horizons

Srodne kompanije

  • Fannie Mae
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Johnson & Johnson
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi