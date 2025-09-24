Direktorijum kompanija
Bright Health Group
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Bright Health Group Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Bright Health Group iznosi $125K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bright Health Group. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Bright Health Group
Senior Software Engineer
Minneapolis, MN
Ukupno godišnje
$125K
Nivo
L3
Osnovna plata
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bright Health Group?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Didžiausias atlyginimų paketas Софтверски Инжењер pozicijai Bright Health Group in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $185,182. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Bright Health Group Софтверски Инжењер pozicijai in United States yra $125,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bright Health Group

Srodne kompanije

  • Coinbase
  • PayPal
  • Lyft
  • Databricks
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi