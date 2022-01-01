Direktorijum kompanija
Brex Plate

Plate Brex kreću se od $27,078 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $630,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Brex. Poslednja izmena: 8/28/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Дата Сајентист
L4 $195K
L5 $395K
Продукт Менаџер
Median $440K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
L5 $613K
L6 $630K
Продаја
Median $260K
Кастомер Сервис
Median $47.9K
Бизнис Девелопмент
Median $200K
Маркетинг
Median $174K
Продукт Дизајнер
Median $290K
Технички Програм Менаџер
Median $278K
Бизнис Операција Менаџер
$181K
Бизнис Аналитичар
$81.3K
Финансијски Аналитичар
$146K
Програм Менаџер
$245K
Регрутер
$27.1K
Сајберсекјурити Аналитичар
$199K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Brex, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Brex je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the L6 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $630,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Brex je $245,250.

Drugi resursi