Brex Plate

Plate Brex kreću se od $27,078 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $630,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Brex. Poslednja izmena: 8/28/2025
What do Product Managers even do?
Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Brex, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.