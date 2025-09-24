Direktorijum kompanija
Bpifrance
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Bpifrance Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in France u Bpifrance iznosi €68.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bpifrance. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Bpifrance
Software Engineer
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€68.6K
Nivo
L3
Osnovna plata
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.1K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bpifrance?

€142K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Софтверски Инжењер sa Bpifrance in France ay may taunang kabuuang bayad na €86,273. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bpifrance para sa Софтверски Инжењер role in France ay €68,523.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bpifrance

Drugi resursi