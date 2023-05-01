Каталог Компанија
Bowery Farming
Bowery Farming Плате

Распон плата Bowery Farming је од $137,700 у годишњој укупној компензацији за Mašinski inženjer на доњем крају до $298,500 за Naučnik podataka на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Bowery Farming. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $155K
Naučnik podataka
$299K
Mašinski inženjer
$138K

Menadžer proizvoda
$188K
