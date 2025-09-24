Direktorijum kompanija
Bosch Global
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Sve Солушн Архитекта plate

Bosch Global Солушн Архитекта Plate

Солушн Архитекта kompenzacija in Germany u Bosch Global iznosi €104K po year za EG16. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €101K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Bosch Global?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Солушн Архитекта ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Data Architect

Cloud Architect

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Солушн Архитекта poziciju u Bosch Global in Germany iznosi €127,067 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bosch Global za Солушн Архитекта poziciju in Germany je €103,428.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bosch Global

Srodne kompanije

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi