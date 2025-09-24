Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Bosch Global Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in Germany u Bosch Global kreće se od €67.7K po year za EG12 do €77K po year za SL4. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €89K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
EG12
(Početni nivo)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Bosch Global?

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Sistemski inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Bosch Global in Germany iznosi €118,269 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Bosch Global za Софтверски Инжењер poziciju in Germany je €86,459.

