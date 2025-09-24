Софтверски Инжењер kompenzacija in Germany u Bosch Global kreće se od €67.7K po year za EG12 do €77K po year za SL4. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €89K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
