Пројект Менаџер kompenzacija in Germany u Bosch Global kreće se od €115K po year za EG15 do €104K po year za EG16. Medijana year kompenzacionog paketa in Germany iznosi €110K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***