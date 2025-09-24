Direktorijum kompanija
Bosch Global
  • Plate
  • Information Technologist (IT)

  • Sve Information Technologist (IT) plate

Bosch Global Information Technologist (IT) Plate

Medijana Information Technologist (IT) kompenzacionog paketa u Bosch Global iznosi €88.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
€88.5K
Nivo
hidden
Osnovna plata
€88.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Bosch Global?

€142K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای jobFamilies.Information Technologist (IT) در Bosch Global برابر کل دستمزد سالانه €125,349 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Bosch Global برای نقش jobFamilies.Information Technologist (IT) برابر €88,531 است.

