Direktorijum kompanija
Bosch Global
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Аналитичар

  • Sve Дата Аналитичар plate

Bosch Global Дата Аналитичар Plate

Medijana Дата Аналитичар kompenzacionog paketa in Singapore u Bosch Global iznosi SGD 81.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Bosch Global. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 81.4K
Nivo
L2
Osnovna plata
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bosch Global?

SGD 210K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Дата Аналитичар at Bosch Global in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 83,823. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Дата Аналитичар role in Singapore is SGD 81,316.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Bosch Global

Srodne kompanije

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi